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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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The Offspring

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18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»

26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

15 май 2023 : 		 Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING

1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

18 янв 2022 : 		 THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде

9 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19

13 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа

8 окт 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 авг 2021 : 		 JOSH FREESE выступил с THE OFFSPRING

4 авг 2021 : 		 Барабанщик THE OFFSPRING утверждает, что его выгнали из-за нежелания сделать прививку

29 июл 2021 : 		 'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING

22 июл 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING
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Новый альбом THE OFFSPRING почти готов



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Kevin "Noodles" Wasserman в рамках интервью чилийской радиостанции Futuro рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:

«Мы работаем над кучей нового материала. Пластинка почти готова. Мы надеемся закончить ее в ближайшие пару месяцев и выпустить в конце года».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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18 мар 2024
Corpsegrinder04
Всё лучшее творчество группы Offspring придумала Металлика в 1983-м году в песне Motorbreath. Так что не актуально уже ))
А если без приколов, после Сплинтера шляпу какую-то гонят уже 20 лет.
Like!3  Dislike!1
18 мар 2024
G
Gleb Monster
Corpsegrinder04, лол отлично про Motorbreath
Like!1
18 мар 2024
Corpsegrinder04
Gleb Monster, ну реально Хэтфилда там замени на Декстера - чистейший Offspring времён Smash и Ignition )))
18 мар 2024
G
Gleb Monster
Corpsegrinder04, согласен, оч живо могу вообразить. Вообще, всегда считал, что у них много общего. Особенно в 90е.
18 мар 2024
Klawd Air
Вассерман, лол.
18 мар 2024
WahrandPhain
Klawd Air, реакция Вассермана на коварный вопрос была отрицательной!

просмотров: 532

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