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Новый альбом THE OFFSPRING почти готов



Kevin "Noodles" Wasserman в рамках интервью чилийской радиостанции Futuro рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«Мы работаем над кучей нового материала. Пластинка почти готова. Мы надеемся закончить ее в ближайшие пару месяцев и выпустить в конце года».







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