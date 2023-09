сегодня



Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»



Kevin "Noodles" Wasserman в программе "The Jesea Lee Show" рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«У нас есть шесть или семь "готовых" песен — я полагаю, даже сведенных. И мы просто хотим записать еще пять или шесть, четыре или пять. Мы хотим записать как минимум 10 песен, я так понимаю, для альбома, и тогда мы закончим. И я надеюсь, что в следующем году мы что-нибудь выпустим».



Отвечая на вопрос, будет ли новый материал OFFSPRING выдержан в духе "старой школы" или же он представляет собой "новую эру OFFSPRING", он сказал:



«И то, и другое вместе. Последняя песня, которую мы сделали, определенно звучит как олдскул — что-то вроде "Come Out Swinging". Определенно, здесь есть и олдскул, и рок, и поп-панк».







