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The Offspring

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Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19



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Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman сообщил о том, что подцепил COVID-19:

«Мой тест на Covid оказался положительным 27 числа прошлого месяца. Я был в Филадельфии с женой, и мы должны были поехать в Нью-Йорк на пару дней. У меня была лёгкая простуда, и я подумал, что лучше пройти тест перед поездкой. У моей жены тест оказался отрицательным, но не у меня.

Я немедленно связался с менеджментом, группой и командой. Мы отменили концерты в Денвере и SLC из чувства осторожности. Мой положительный тест привёл к тому, что другие люди стали проходить тестирование. Я не собираюсь разглашать, кто и что сдал. Поэтому не спрашивайте у меня ничего о других. Если кто-то ещё хочет поговорить о своём здоровье, это его дело. Главное, что все были изолированы, пока мы не будем безопасны для окружающих. В начале этой недели все участники нашего тура сдали отрицательные анализы.

Большинство участников нашего тура никогда не болели. Моя жена, которая спала рядом со мной, пока я болел, так и не заразилась. Я болел не больше 2–3 дней. Насморк и боль в горле. К среде 29-го числа у меня не было температуры, и симптомы почти полностью исчезли.

К счастью, все участники нашего тура привиты, но мне всё равно удалось заразиться. Всегда есть такой риск, особенно с вариантом Delta. Поскольку я привит, я очень быстро справился с болезнью, и у меня было меньше шансов заразить кого-то ещё.

Мне жаль, что нам пришлось отменить пару концертов, но мы должны делать всё возможное, чтобы минимизировать риски.

Соблюдайте безопасность, заботьтесь друг о друге и делайте прививки. Вакцина, возможно, только что спасла мне жизнь. Она определённо облегчила её».

THE OFFSPRING Guitarist NOODLES Opens Up About His COVID-19 Battle:



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