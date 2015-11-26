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The Offspring

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11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

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24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

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7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
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«Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING



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В рамках недавнего разговора с участниками THE OFFSPRING им был задан вопрос, почему пришлось девять лет ждать выхода нового альбома, на что Kevin "Noodles" Wasserman ответил:

«Я говорил, что эта пластинка должна выйти с 1985 года, так что в итоге оказался прав. Этот год, наконец-то... И мы столько работали по разным причинам. Мы постоянно в туре, а записываться, находясь в турне, непросто. Так что каждый год мы три-четыре месяца на гастролях, плюс Dexter получил докторскую степень по молекулярной биологии, и мы очень гордимся им. Это случилось три года назад, а потом... Мы все собирались начать работу. Мы кое-что сделали, случился креативный всплеск, и у нас появилось больше песен, чем попало на альбом, так что мы уже смотрим в сторону следующей пластинки. С учётом пандемии мы подумали: "А стоит ли вообще сейчас что-то выпускать, раз мы не можем поехать на гастроли?", но потом решили продолжить работу и решили, что наши поклонники всё равно должны его услышать. Поэтому мы не могли больше ждать, и вот готовы всё выпустить!»

THE OFFSPRING Guitarist Explains Why It








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kliops144


11 мар 2021, 11:14		Послушаем, хуле.

Red One


11 мар 2021, 12:58		Косметолог ОффСпринг заметно круче, чем косметолог интервьюера

Санчез


11 мар 2021, 13:00		Red One, ахахах внатуре


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