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«Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING



В рамках недавнего разговора с участниками THE OFFSPRING им был задан вопрос, почему пришлось девять лет ждать выхода нового альбома, на что Kevin "Noodles" Wasserman ответил:



«Я говорил, что эта пластинка должна выйти с 1985 года, так что в итоге оказался прав. Этот год, наконец-то... И мы столько работали по разным причинам. Мы постоянно в туре, а записываться, находясь в турне, непросто. Так что каждый год мы три-четыре месяца на гастролях, плюс Dexter получил докторскую степень по молекулярной биологии, и мы очень гордимся им. Это случилось три года назад, а потом... Мы все собирались начать работу. Мы кое-что сделали, случился креативный всплеск, и у нас появилось больше песен, чем попало на альбом, так что мы уже смотрим в сторону следующей пластинки. С учётом пандемии мы подумали: "А стоит ли вообще сейчас что-то выпускать, раз мы не можем поехать на гастроли?", но потом решили продолжить работу и решили, что наши поклонники всё равно должны его услышать. Поэтому мы не могли больше ждать, и вот готовы всё выпустить!»



















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