Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman выступил с обвинениями в адрес члена Палаты представителей от республиканцев за сравнение решения о дальнейшем требовании ношения масок в Палате представителей с шагами, которые нацисты предпринимали во время Холокоста для контроля над еврейским народом.



Республиканский представитель Марджори Тейлор Грин в беседе с корреспондентом Christian Broadcasting Network Дэвидом Броди в телешоу Real America's Voice "The Water Cooler" атаковала спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и обвинила её в лицемерии за то, что та попросила членов GOP доказать, что все они прошли вакцинацию, прежде чем разрешить членам Палаты представителей находиться в палате без маски.



«Вы знаете, мы можем вспомнить тот период истории, когда людям говорили носить золотую звезду, и к ним определённо относились как к гражданам второго сорта, настолько, что их сажали в поезда и везли в газовые камеры в нацистской Германии. И это именно тот тип жестокого обращения, о котором говорит Нэнси Пелоси».



На это отреагировал гитарист THE OFFSPRING, скопировавший ролик, и дописавший от себя:



«Вот дерьмо! Люди действительно проголосовали за этот твиттер-кошмар! Это сегодняшняя @GOP и прекрасный пример того, почему мы должны двигаться дальше без них. #PartyofTheInsane».



По данным CNN, каждый демократ Конгресса в Палате представителей и Сенате прошёл полную вакцинацию. В Сенате 92 % республиканцев говорят, что они привиты, однако только 44,8 % республиканцев Палаты представителей могут утверждать, что они сделали необходимые прививки.





