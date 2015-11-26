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The Offspring

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27 май 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии

21 май 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу

19 май 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

16 май 2021 : 		 PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе

14 май 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

6 май 2021 : 		 THE OFFSPRING думают о стриме

29 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»

20 апр 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов

8 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»

7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

4 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи

2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

9 фев 2021 : 		 THE OFFSPRING определились с датой

6 дек 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года
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Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии



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Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman выступил с обвинениями в адрес члена Палаты представителей от республиканцев за сравнение решения о дальнейшем требовании ношения масок в Палате представителей с шагами, которые нацисты предпринимали во время Холокоста для контроля над еврейским народом.

Республиканский представитель Марджори Тейлор Грин в беседе с корреспондентом Christian Broadcasting Network Дэвидом Броди в телешоу Real America's Voice "The Water Cooler" атаковала спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и обвинила её в лицемерии за то, что та попросила членов GOP доказать, что все они прошли вакцинацию, прежде чем разрешить членам Палаты представителей находиться в палате без маски.

«Вы знаете, мы можем вспомнить тот период истории, когда людям говорили носить золотую звезду, и к ним определённо относились как к гражданам второго сорта, настолько, что их сажали в поезда и везли в газовые камеры в нацистской Германии. И это именно тот тип жестокого обращения, о котором говорит Нэнси Пелоси».

На это отреагировал гитарист THE OFFSPRING, скопировавший ролик, и дописавший от себя:

«Вот дерьмо! Люди действительно проголосовали за этот твиттер-кошмар! Это сегодняшняя @GOP и прекрасный пример того, почему мы должны двигаться дальше без них. #PartyofTheInsane».

По данным CNN, каждый демократ Конгресса в Палате представителей и Сенате прошёл полную вакцинацию. В Сенате 92 % республиканцев говорят, что они привиты, однако только 44,8 % республиканцев Палаты представителей могут утверждать, что они сделали необходимые прививки.

THE OFFSPRING Guitarist Slams GOP Congresswoman For Comparing House Mask Policy To Holocaust




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