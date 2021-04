сегодня



Обучение от THE OFFSPRING



THE OFFSPRING запустили серию роликов "How To: With The Offspring", в рамках которых Bryan "Dexter" Holland и Kevin "Noodles" Wasserman делятся знаниями по каким-то вопросам. Первый выпуск посвящён сёрфингу.



















