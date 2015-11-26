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The Offspring

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25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

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9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

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21 май 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу

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Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах



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Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman в очередной раз решил вставить пару центов и обрушился с критикой на родителей, которые считают, что маски вредны для их детей, и утверждают, что они усиливают атмосферу стресса и страха:

«Это Covid убивает людей, а не маски. Если вы думаете, что маски опаснее Covid, то вы идиот. Если вы за #UNMASKOURCHILDREN, то вы безответственный родитель и паршивый человек».

Поскольку в большинстве стран детям до 12 лет не делают прививки, сторонники ношения масок утверждают, что маски защищают их носителя и окружающих от COVID-19.

Исследования неоднократно показывали, что распространение COVID-19 в школах может быть сдержано с помощью масок, санитарии и дистанцирования.

Ранее на этой неделе отделение Американской академии педиатрии в штате Вирджиния опубликовало заявление, в котором настоятельно рекомендовало детям школьного возраста, независимо от статуса вакцинации, носить хорошо сидящую лицевую маску во время посещения школы.

«Маски остаются безопасными и надежными, и дети продемонстрировали свою способность эффективно их носить. Помимо защиты ребёнка использование масок значительно снижает распространение SARS-CoV2 и других респираторных инфекций, что позволяет сохранить работоспособность школ и не допустить пропусков занятий детьми».

THE OFFSPRING Guitarist Blasts Parents Who Are Angry About Mask Mandates In School



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Ress


25 янв 2022, 16:34		Детям пофиг на ковид, если они разжиреть не успели пока на карантине дома сидели.
Хорошо хоть в Британии этот цирк с масками и паспортами прекратили. Того гляди и остальной мир скоро смирится, на очереди евросовок.

Crane76


25 янв 2022, 18:55		Очень важно мнение этого окуляра

WahrandPhain


25 янв 2022, 19:31		Продолжает пробивать дно.

СтаканМарьиванны


25 янв 2022, 19:41		Лапша вешает лапшу, ничего удивительного.


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