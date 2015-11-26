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Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman в очередной раз решил вставить пару центов и обрушился с критикой на родителей, которые считают, что маски вредны для их детей, и утверждают, что они усиливают атмосферу стресса и страха:



«Это Covid убивает людей, а не маски. Если вы думаете, что маски опаснее Covid, то вы идиот. Если вы за #UNMASKOURCHILDREN, то вы безответственный родитель и паршивый человек».



Поскольку в большинстве стран детям до 12 лет не делают прививки, сторонники ношения масок утверждают, что маски защищают их носителя и окружающих от COVID-19.



Исследования неоднократно показывали, что распространение COVID-19 в школах может быть сдержано с помощью масок, санитарии и дистанцирования.



Ранее на этой неделе отделение Американской академии педиатрии в штате Вирджиния опубликовало заявление, в котором настоятельно рекомендовало детям школьного возраста, независимо от статуса вакцинации, носить хорошо сидящую лицевую маску во время посещения школы.



«Маски остаются безопасными и надежными, и дети продемонстрировали свою способность эффективно их носить. Помимо защиты ребёнка использование масок значительно снижает распространение SARS-CoV2 и других респираторных инфекций, что позволяет сохранить работоспособность школ и не допустить пропусков занятий детьми».







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