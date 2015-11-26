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The Offspring

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Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа



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Kevin "Noodles" Wasserman в рамках одного из интервью ответил на вопрос, что стало вдохновением для сочинения заглавной композиции из альбома "Let The Bad Times Roll":

«Есть два взгляда на этот вопрос. Первый: "Господи, в этом мире столько всего происходит. Как с этим бороться? Ну к чёрту. Давайте. Пусть наступают плохие времена". Это один взгляд на ситуацию. Другой — это то, что наши лидеры говорят нам: "Вы думаете, я теперь плохой? Вы думаете, что я вас надуваю? Просто подождите. Дальше будет ещё хуже". Я думаю, что за последние четыре года мы часто видели это в этой стране. Но я думаю, что мы также видим это во всём мире. По всему миру наблюдается рост этноцентричного национализма; это происходит не только в нашей стране. И когда эти движения приходят к власти, случаются плохие явления, — происходят войны, мировые войны. И я не думаю, что люди осознают, насколько опасны некоторые из этих набирающих силу структур».

Noodles также объяснил строчку «правда — это то, что мы стираем» в песне "Let The Bad Times Roll":

«Есть люди, которые выступают по телевидению и просто лгут — откровенно лгут, выдумывают вещи. Идея о том, что [Дональд] Трамп не проиграл последние [президентские] выборы. Он проиграл эти выборы. Это были честные и свободные выборы, но есть люди, которые не верят, что всё так и было. Правда не имеет значения для этих людей. Они будут верить своему лидеру, независимо от того, лжёт ли он им — а Трамп лжёт вам».

Затем он посмотрел прямо в камеру и повторил:

«Трамп вам лжёт. Но вы всё равно будете в это верить».

После чего добавил:

«Это просто безумие, что мы находимся в таком мире. И дело не только в Трампе. Как я уже сказал, подобные вещи происходят по всему миру в разных правительствах, в разных частях света.

Я за то, чтобы демократия преуспела — а я являюсь большим сторонником демократии. Я знаю, что мы живём в демократической стране. Но я выступаю за демократию и считаю, что люди должны иметь право голоса. Чтобы о людях заботились должным образом и защищали их должным образом, они должны иметь право голоса. Но им также нужна реальная информация и честная, правдивая информация. И мы не всегда получаем её в этой стране, и вы не всегда видите это в других частях мира».

THE OFFSPRING Guitarist Blasts TRUMP Supporters Who Believe Presidential Election Was Rigged:








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