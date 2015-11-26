Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:
«Он фактически готов. Мы просто должны были доделать всё по минимуму и и была бы окончательно готовая версия. У нас уже был запланирован выход сингла и всё такое, но тут случился коронавирус. Так что пока всё на паузе».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).