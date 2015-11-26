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Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»



Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:



«Он фактически готов. Мы просто должны были доделать всё по минимуму и и была бы окончательно готовая версия. У нас уже был запланирован выход сингла и всё такое, но тут случился коронавирус. Так что пока всё на паузе».













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