Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 69
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 34
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 27
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

The Offspring

*



1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»



*
zoom
*
* *
Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:

«Он фактически готов. Мы просто должны были доделать всё по минимуму и и была бы окончательно готовая версия. У нас уже был запланирован выход сингла и всё такое, но тут случился коронавирус. Так что пока всё на паузе».

THE OFFSPRING





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 430

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом