Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 492
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии 29
[= ||| все новости группы



*

The Offspring

*



2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

9 фев 2021 : 		 THE OFFSPRING определились с датой

6 дек 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях



*
zoom
*
* *
Вокалист Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman из THE OFFSPRING побеседовали с радиостанцией 93X о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records.

На вопрос о том, считают ли они, что заглавный трек "Let The Bad Times Roll" — это «самая политическая песня» в дискографии THE OFFSPRING, Dexter ответил:

«Я не считаю нас политической группой, и я скажу это первым. И когда ты говоришь о "Let The Bad Times Roll", есть личные ощущения от коронавирусного кризиса — это личная цена для людей, которые не могут работать или заболели, или потеряли родственников, и всё в таком духе. Так что это по-разному влияет на разных людей».

Noodles добавил:

«Мы стараемся задавать вопросы. Они могут касаться общества, личных отношений или того, что, как мы видим, происходит в мире. В данном случае мы видим происходящее в мире как на политической сцене, так и в личной плане. Так что это скорее выражение идей, которые ставят вопросы. По крайней мере, мы надеемся на это, вместо того, чтобы пытаться говорить людям, что думать».

Dexter продолжил:

«Когда ты говоришь слово "политический", это звучит так, как будто ты пытаешься навязать кому-то своё мнение о чём-то, а мы совсем не хотим этого делать. Мы делаем наблюдения и оставляем вам право делать собственные выводы».

THE OFFSPRING








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 174

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом