Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях



Вокалист Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman из THE OFFSPRING побеседовали с радиостанцией 93X о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records.



На вопрос о том, считают ли они, что заглавный трек "Let The Bad Times Roll" — это «самая политическая песня» в дискографии THE OFFSPRING, Dexter ответил:



«Я не считаю нас политической группой, и я скажу это первым. И когда ты говоришь о "Let The Bad Times Roll", есть личные ощущения от коронавирусного кризиса — это личная цена для людей, которые не могут работать или заболели, или потеряли родственников, и всё в таком духе. Так что это по-разному влияет на разных людей».



Noodles добавил:



«Мы стараемся задавать вопросы. Они могут касаться общества, личных отношений или того, что, как мы видим, происходит в мире. В данном случае мы видим происходящее в мире как на политической сцене, так и в личной плане. Так что это скорее выражение идей, которые ставят вопросы. По крайней мере, мы надеемся на это, вместо того, чтобы пытаться говорить людям, что думать».



Dexter продолжил:



«Когда ты говоришь слово "политический", это звучит так, как будто ты пытаешься навязать кому-то своё мнение о чём-то, а мы совсем не хотим этого делать. Мы делаем наблюдения и оставляем вам право делать собственные выводы».



















