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The Offspring

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17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом
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Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»



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Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman был гостем шоу BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в рамках раздела "Rock God". Wasserman выбрал легендарного участника RAMONES Джоуи Рамона в качестве бога рока и объяснил свой выбор:

«Причина, по которой я выбрал Джоуи Рамона... На самом деле есть множество причин. В первую очередь — он просто культовая фигура не только в панк-роке, но и на рок-н-ролльной сцене в целом. Он был высоким, он носил рваные джинсы, кожаную куртку и теннисные туфли. Когда он стоял на сцене, то выглядел как бог с этой безумной гривой чёрных волос.

Многие не знают, что Джоуи Рамон боролся и с физическими, и с эмоциональными, и с психическими заболеваниями. У него было мощнейшее ОКР [обсессивно-компульсивное расстройство], которое сводило с ума его товарищей по группе, когда ему приходилось считать каждый столб забора до того, как он садился в фургон, и если он думал, что пропустил один из них, ему приходилось возвращаться и начинать всё сначала. И иногда ему требовалось много времени, чтобы просто сесть в фургон, прежде чем отправиться на концерт. Но он справлялся. Он всё равно преодолел все эти трудности и стал одним из самых культовых голосов в рок-н-ролле и панк-роке. Он писал песни, которые были очень актуальны и просто застревали в твоей голове. Каждой из них хотелось подпевать.

Я считаю, что RAMONES ценятся сейчас даже больше, чем когда-либо, к ним прислушиваются, и можно встретить гораздо больше футболок RAMONES, чем когда-либо. Вот почему Джоуи Рамон является и всегда будет моим рок-богом».

THE OFFSPRING



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


29 апр 2021, 13:42		А ведь дядька прав - Джонни бог панковой гитары

Svarg_1349


29 апр 2021, 14:33		Бро, речь о вокалисте. Но справедливости ради, там все были одинаково круты.


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