сегодня



Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman был гостем шоу BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в рамках раздела "Rock God". Wasserman выбрал легендарного участника RAMONES Джоуи Рамона в качестве бога рока и объяснил свой выбор:



«Причина, по которой я выбрал Джоуи Рамона... На самом деле есть множество причин. В первую очередь — он просто культовая фигура не только в панк-роке, но и на рок-н-ролльной сцене в целом. Он был высоким, он носил рваные джинсы, кожаную куртку и теннисные туфли. Когда он стоял на сцене, то выглядел как бог с этой безумной гривой чёрных волос.



Многие не знают, что Джоуи Рамон боролся и с физическими, и с эмоциональными, и с психическими заболеваниями. У него было мощнейшее ОКР [обсессивно-компульсивное расстройство], которое сводило с ума его товарищей по группе, когда ему приходилось считать каждый столб забора до того, как он садился в фургон, и если он думал, что пропустил один из них, ему приходилось возвращаться и начинать всё сначала. И иногда ему требовалось много времени, чтобы просто сесть в фургон, прежде чем отправиться на концерт. Но он справлялся. Он всё равно преодолел все эти трудности и стал одним из самых культовых голосов в рок-н-ролле и панк-роке. Он писал песни, которые были очень актуальны и просто застревали в твоей голове. Каждой из них хотелось подпевать.



Я считаю, что RAMONES ценятся сейчас даже больше, чем когда-либо, к ним прислушиваются, и можно встретить гораздо больше футболок RAMONES, чем когда-либо. Вот почему Джоуи Рамон является и всегда будет моим рок-богом».







+1 -3



( 2 ) просмотров: 704