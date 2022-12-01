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THE OFFSPRING начнут запись зимой



По словам вокалиста THE OFFSPRING Bryan'a "Dexter" Holland'a, сказанных в интервью Times Colonist, группа планирует в январе отправится в студию вместе с продюсером Bob'ом Rock'ом для записи нового материала.



«Удивительно, как пандемия зарядила нас. Она не только дала возможность закончить прошлый альбом, но и подарила нам уверенность и желание продолжать действовать дальше, так что в перерыве между турами мы работали над новым материалом!»







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