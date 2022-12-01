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*Новое видео METALLICA 75
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 20
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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The Offspring

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1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

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24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

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16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19

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8 окт 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 авг 2021 : 		 JOSH FREESE выступил с THE OFFSPRING

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9 июл 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции

9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

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THE OFFSPRING начнут запись зимой



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По словам вокалиста THE OFFSPRING Bryan'a "Dexter" Holland'a, сказанных в интервью Times Colonist, группа планирует в январе отправится в студию вместе с продюсером Bob'ом Rock'ом для записи нового материала.

«Удивительно, как пандемия зарядила нас. Она не только дала возможность закончить прошлый альбом, но и подарила нам уверенность и желание продолжать действовать дальше, так что в перерыве между турами мы работали над новым материалом!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 дек 2022
shakabre
Последний альбом был ужасен(

просмотров: 206

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