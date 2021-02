сегодня



Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman подверг критике сына бывшего президента США Дональда Трампа Дональда Трампа младшего за то, что тот критиковал учителей, не желающих возвращаться в классы без вакцинации или должных мер безопасности, стоя на фоне стенда с оружием:



«Какой ужасный человек. Не будьте такими, как этот одурманенный наркотиками, самовлюблённый, идиотский КД! Он идиот и сын предателя».





Don Jr. thinks that it's teachers unions that are destroying America. I dunno...I have always felt more threatened by those freaks who have an excessive number of automatic weapons and an unlimited supply of Adderall... pic.twitter.com/YD7EX7QHeX — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) February 21, 2021











