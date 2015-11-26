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The Offspring

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22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING

2 май 2012 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 апр 2012 : 		 Новый сингл THE OFFSPRING

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THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома



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THE OFFSPRING продолжают работу над новым материалом, релиз которого намечен на следующий год. Гитарист группы, Kevin "Noodles" Wasserman, рассказал в интервью для Junkee следующее:

«Мы провели какое-то время в студии вместе с Bob'ом Rock'ом, он работал с нами над двумя последними альбомами. Он отличный парень — мы прекрасно с ним ладим. У нас есть целая подборка новых песен, которые мы записываем прямо сейчас.

Я думаю, что это будет стоящая запись, однако, на мой взгляд, песни могут показаться немного другими. Мы знаем, что одна или пара песен с каждого альбома немного нетипичны для нас, но тут больше, чем просто две. Сейчас мы раздумываем насчёт того, чтобы выпустить сразу две записи — одну с чем-то нестандартным, а другую — с привычными для OFFSPRING темами».



THE OFFSPRING Is Still Entertaining Idea Of Releasing Two New Albums



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

BasterBaster


27 ноя 2018, 11:20		Лучше бы одну нормальную песню выпустили уровня Pretty Fly (For A White Guy), чем два, три, пять альбомов непойми чего

Frostauskas


27 ноя 2018, 11:51		BasterBaster, на счёт Pretty Fly отличная шутка xD

HailtoSlave


27 ноя 2018, 12:12		BasterBaster, такие вещи пишутся когда ты молодой и длинногогий, а также политически грамотный) сейчас, в их возрасте, писать развеселый поп-панк, ну не знаю. А менять стиль, это надо название менять.


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