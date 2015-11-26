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THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома



THE OFFSPRING продолжают работу над новым материалом, релиз которого намечен на следующий год. Гитарист группы, Kevin "Noodles" Wasserman, рассказал в интервью для Junkee следующее:



«Мы провели какое-то время в студии вместе с Bob'ом Rock'ом, он работал с нами над двумя последними альбомами. Он отличный парень — мы прекрасно с ним ладим. У нас есть целая подборка новых песен, которые мы записываем прямо сейчас.



Я думаю, что это будет стоящая запись, однако, на мой взгляд, песни могут показаться немного другими. Мы знаем, что одна или пара песен с каждого альбома немного нетипичны для нас, но тут больше, чем просто две. Сейчас мы раздумываем насчёт того, чтобы выпустить сразу две записи — одну с чем-то нестандартным, а другую — с привычными для OFFSPRING темами».











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