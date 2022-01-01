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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 26
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 17
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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The Offspring

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13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

18 янв 2022 : 		 THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде

9 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19

13 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа

8 окт 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 авг 2021 : 		 JOSH FREESE выступил с THE OFFSPRING

4 авг 2021 : 		 Барабанщик THE OFFSPRING утверждает, что его выгнали из-за нежелания сделать прививку

29 июл 2021 : 		 'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING

22 июл 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

9 июл 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции

9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

31 май 2021 : 		 Песня THE OFFSPRING стала первой

27 май 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии

21 май 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу

19 май 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

16 май 2021 : 		 PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе
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|||| 13 ноя 2022

Рождественский трек от THE OFFSPRING



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"Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas)", новая песня группы THE OFFSPRING, доступна для прослушивания ниже.




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