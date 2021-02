сегодня



Видео с текстом от THE OFFSPRING



THE OFFSPRING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Let The Bad Times Roll", которая взята из выходящего шестнадцатого апреля на Concord Records альбома "Let The Bad Times Roll":



01. This Is Not Utopia (2:38)



02. Let The Bad Times Roll (3:18)



03. Behind Your Walls (3:21)



04. Army Of One (3:11)



05. Breaking These Bones (2:46)



06. Coming For You (3:48 )



07. We Never Have Sex Anymore (3:30)



08. In The Hall Of The Mountain King (1:00)



09. The Opioid Diaries (3:01)



10. Hassan Chop (2:20)



11. Gone Away (3:16)



12. Lullaby (1:12)













