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The Offspring

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7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

15 май 2023 : 		 Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING

1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

18 янв 2022 : 		 THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде

9 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19

13 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа

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29 июл 2021 : 		 'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING

22 июл 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

9 июл 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции

9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

31 май 2021 : 		 Песня THE OFFSPRING стала первой
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У THE OFFSPRING есть шесть!



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Bryan "Dexter" Holland в недавней беседе рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Мы в ударе. Мы решили, что надо действовать. Давайте продолжать в том же духе. Потому что мы всё время находимся в турах. Мы не можем выделить восемь недель. Мы приезжаем домой на неделю или 10 дней и, как правило, концентрируемся на одной песне за раз. Так что мы сделали ещё одну песню, и теперь у нас шесть треков, не полностью, но в целом они готовы. Так что до альбома осталось около четырёх песен. Думаю, мы выпустим что-нибудь в начале следующего года».




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7 авг 2023
father
В любом случае жду, на прошлом альбоме среди унылой шляпы парочка крутых песен всё равно случайно оказалась. Ещё и Blink-182 скоро альбом выпустят.

просмотров: 335

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