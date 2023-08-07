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У THE OFFSPRING есть шесть!



Bryan "Dexter" Holland в недавней беседе рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Мы в ударе. Мы решили, что надо действовать. Давайте продолжать в том же духе. Потому что мы всё время находимся в турах. Мы не можем выделить восемь недель. Мы приезжаем домой на неделю или 10 дней и, как правило, концентрируемся на одной песне за раз. Так что мы сделали ещё одну песню, и теперь у нас шесть треков, не полностью, но в целом они готовы. Так что до альбома осталось около четырёх песен. Думаю, мы выпустим что-нибудь в начале следующего года».







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