Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»



В рамках беседы с вокалистом STEEL PANTHER Michael'ом Starr'ом у него спросили, не устал ли он участвовать в пародийной группе, на что он ответил:



«Я люблю играть хэви-металл. Для меня это самая захватывающая работа в мире. Я всегда мечтал об этом — находиться на сцене, иметь возможность ездить по всему миру со своими приятелями и играть для людей, которым нравится наша музыка. Это по-настоящему круто.



До того, как мы подписали контракт с Universal, мы сочиняли песни, а они говорили: "Нет. Нет. Нет. Нет". Они так и не подписали его с нами. А потом наконец мы решили: "К чёрту! Мы будем петь о том, о чём хотим петь. Мы будем петь о том, о чём думаем". И как только мы это сделали, с нами сразу же подписали контракт, мы выпустили альбом "Death To All But Metal", а остальное уже история.



Так что мне всё равно, если люди думают, что это шутка, пародия или что-то ещё — кого это, бл$$ь, волнует? В конце концов это STEEL PANTHER!



Нет, мне не скучно. Мне это нравится!»







