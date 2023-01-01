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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Steel Panther

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Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»



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В рамках недавней беседы с подкастом "Heavy Handed" вокалист STEEL PANTHER Michael Starr объяснил, почему группа в итоге выбрала Spyder'a:

«Было прислано более 500 заявок, и я бы сказал, что 30 процентов из них были теми, кто просто говорил: "Эй, я не умею играть на басу, но я хочу быть в твоей группе, чувак".

Мы дважды просмотрели все заявки, а потом решили... Мы выбрали 20 или 30 наших любимчиков, кажется, а потом дали возможность нашим фанатам выбрать из последних 10 или около того. В итоге мы остановились на одном чуваке, поехали с ним на гастроли, но ничего не получилось. Мы позвонили тому, что был по списку за ним, но тот отвечает: "Чувак, у меня уже есть другое предложение, и я не могу отказаться". Он просто не мог этого сделать. И тогда мы подумали: "Чёрт. Наверное, нам придётся снова устраивать прослушивание". Так что мы пригласили на прослушивание пару других чуваков. Но пока мы ждали эту пару ребят, нам нужно было ехать в европейское турне. И я подумал: " Чёрт. Кто же? Может, это будет делать Joe? Spyder справится". И Spyder ответил: "Да, я согласен. Но у меня есть другие группы". И мы такие: "Круто. Спасибо, что согласился". И он приехал и сделал всё как надо. И мы такие сидим, и я вдруг понимаю, что мы знакомы уже лет 25. Я был в группе со Spyder'ом под названием ATOMIC PUNKS, трибьют-группе VAN HALEN. Satchel [гитарист STEEL PANTHER] и я были в ней вместе со Spyder'ом. И мы спросили: "Чувак, ты уверен, что не хочешь? Ты должен, мать твою, отыграть с нами эти шоу". Он отрывался по полной. А на третьем или четвёртом концерте нашего европейского турне он сказал: "Если вы меня возьмёте, я хочу этого, бл$$ь!" И мы ответили: "Да не вопрос, бл$$ь!" И вот так Spyder стал басистом».




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