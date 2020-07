сегодня



STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом



После июньского "Concert To Save The World" STEEL PANTHER объявили о том, что шестнадцатого августа состоится ещё одно виртуальное событие — "Rockdown In The Lockdown", которое будет сниматься на большое количество камер из Drum Channel Studio в Drum Workshop, Oxnard, Калифорния. Трансляция будет осуществляться по всему миру и начнётся в 2:00 p.m Los Angeles, 5:00 p.m New York City, 10:00 p.m (22:00) London, 11:00 p.m. (23:00) Berlin, 5:00 a.m. (утро понедельника) Hong Kong и 7:00 a.m. (утро понедельника) Sydney.



Новое шоу будет отличаться от прошлого. Группа сняла скетчи, которыми будет разбавлено живое выступление, но чат с поклонниками останется в силе! Стоимость билетов на виртуальное шоу составит 15 долларов, часть средств будет направлена в местные приюты для животных Лос-Анджелеса и в фонд Live Nation's Crew Nation.



Купившим билет также предоставляется возможность доступа в Rockbuster Video Store, в котором до концерта будет представлен различный видеоконтент.











