Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 29
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 26
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

18 апр 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»

21 янв 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN

9 янв 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

1 дек 2019 : 		 Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER

22 ноя 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 окт 2019 : 		 STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»

25 сен 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

7 сен 2019 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

28 авг 2019 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Движение #MeToo никак на нас не отразилось»

10 авг 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

5 авг 2019 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления STEEL PANTHER

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

9 июл 2019 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER выйдет осенью

3 июл 2019 : 		 Новый сингл STEEL PANTHER выйдет летом

12 июн 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

25 фев 2019 : 		 GUS G. исполнил с STEEL PANTHER кавер-версию OZZY

5 дек 2018 : 		 «Горбатая гора» от STEEL PANTHER

3 дек 2018 : 		 Басист STEEL PANTHER лечится от секс-зависимости

13 ноя 2018 : 		 STEEL PANTHER начнут запись на этой неделе

29 сен 2018 : 		 Гитарист STEEL PANTHER играет на гитаре Hello Kitty

10 авг 2018 : 		 Гитарист STEEL PANTHER демонстрирует педаль
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом



*
zoom
*
* *
После июньского "Concert To Save The World" STEEL PANTHER объявили о том, что шестнадцатого августа состоится ещё одно виртуальное событие — "Rockdown In The Lockdown", которое будет сниматься на большое количество камер из Drum Channel Studio в Drum Workshop, Oxnard, Калифорния. Трансляция будет осуществляться по всему миру и начнётся в 2:00 p.m Los Angeles, 5:00 p.m New York City, 10:00 p.m (22:00) London, 11:00 p.m. (23:00) Berlin, 5:00 a.m. (утро понедельника) Hong Kong и 7:00 a.m. (утро понедельника) Sydney.

Новое шоу будет отличаться от прошлого. Группа сняла скетчи, которыми будет разбавлено живое выступление, но чат с поклонниками останется в силе! Стоимость билетов на виртуальное шоу составит 15 долларов, часть средств будет направлена в местные приюты для животных Лос-Анджелеса и в фонд Live Nation's Crew Nation.

Купившим билет также предоставляется возможность доступа в Rockbuster Video Store, в котором до концерта будет представлен различный видеоконтент.

STEEL PANTHER To Play Another Virtual Concert,




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 138

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом