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COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER



Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR) и Christian Martucci (STONE SOUR, COREY TAYLOR) присоединились к STEEL PANTHER на сцене в рамках ShipRocked для исполнения хита DIO "Rainbow In The Dark" — видео доступно для просмотра ниже.







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