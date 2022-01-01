сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER



STEEL PANTHER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "On The Prowl", выход которого намечен на CD, кассете и на виниле (два разных цвета) 24 февраля.



Трек-лист:



01. Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)

02. Friends With Benefits

03. On Your Instagram

04. Put My Money Where Your Mouth Is

05. 1987

06. Teleporter

07. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)

08. Magical Vagina

09. All That And More

10. One Pump Chump

11. Pornstar

12. Ain't Dead Yet

13. Sleeping On The Rollaway







+0 -0



просмотров: 248

