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Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER



Звезда кантри Travis Tritt присоединился на сцене к STEEL PANTHER во время выступления в городе Norfolk, Virginia (США), чтобы исполнить классическую песню 1991 года "Homesick". Фэн-видео доступно для просмотра ниже.







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