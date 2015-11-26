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Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER



Вокалист ANTHRAX Joey Belladonna присоединился на сцене к STEEL PANTHER в рамках Rock Fest, Cadott, Wisconsin и исполнил классику JOURNEY "Don't Stop Believin'".







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