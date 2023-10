сегодня



Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"



ichael Starr в недавнем интервью рассказал о впечатлениях, которые он получил благодаря участию в программе "America's Got Talent":



«Это было очень, очень страшно. Наш бренд очень пошлый, дерзкий и хэви-металлический рок-н-ролл, верно? Мы про секс, наркотики и рок-н-ролл. Поэтому идти на шоу "America's Got Talent", где все очень строго и все должно быть очень чисто, было страшно. Я не хотел говорить "fuck" во время исполнения песни... Но опыт был замечательный. К сожалению, мы не выиграли, но мы прошли во второй тур, и это было очень круто. И теперь нас замечают старушки и в торговых центрах. Это очень круто!»







