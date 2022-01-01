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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Steel Panther

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6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

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3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER
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|||| 6 дек 2022

Новое видео STEEL PANTHER



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1987, новое видео STEEL PANTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "On The Prowl", выход которого намечен на 24 февраля 2023 года:

01. Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)
02. Friends With Benefits
03. On Your Instagram
04. Put My Money Where Your Mouth Is
05. 1987
06. Teleporter
07. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)
08. Magical Vagina
09. All That And More
10. One Pump Chump
11. Pornstar
12. Ain't Dead Yet
13. Sleeping On The Rollaway




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