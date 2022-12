6 дек 2022



Новое видео STEEL PANTHER



1987, новое видео STEEL PANTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "On The Prowl", выход которого намечен на 24 февраля 2023 года:



01. Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)

02. Friends With Benefits

03. On Your Instagram

04. Put My Money Where Your Mouth Is

05. 1987

06. Teleporter

07. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)

08. Magical Vagina

09. All That And More

10. One Pump Chump

11. Pornstar

12. Ain't Dead Yet

13. Sleeping On The Rollaway







просмотров: 251