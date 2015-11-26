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Steel Panther

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26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

18 апр 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»

21 янв 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN

9 янв 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

1 дек 2019 : 		 Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER

22 ноя 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 окт 2019 : 		 STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»

25 сен 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

7 сен 2019 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

28 авг 2019 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Движение #MeToo никак на нас не отразилось»

10 авг 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

5 авг 2019 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления STEEL PANTHER

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

9 июл 2019 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER выйдет осенью

3 июл 2019 : 		 Новый сингл STEEL PANTHER выйдет летом

12 июн 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

25 фев 2019 : 		 GUS G. исполнил с STEEL PANTHER кавер-версию OZZY

5 дек 2018 : 		 «Горбатая гора» от STEEL PANTHER
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Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a



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Гитарист STEEL PANTHER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о недавних словах Nikki Sixx'a о самом недооценённом басисте:

«Самый недооценённый басист? (Смеётся.) А он должен играть на басу в группе? (Смеётся).

Nikki Sixx... Вряд ли кто-то вообще задумывается, насколько он хорошо играет. Слушайте, ну все же любят MÖTLEY CRÜE, все любят их песни. Я за них, я их люблю, они клёвые. Но я видел MÖTLEY CRÜE несколько раз, и они звучали на концертах так себе. Но никого не парит. Они должны быть рады, что всем пофигу. Vince никогда не был хорошим вокалистом на сцене. Кого-то парит? У них есть отличные темы.

Слушайте, мы ездили в тур с ними, и я не помню, чтобы Nikki обронил хотя бы пару слов за весь грёбаный тур. Но я люблю этих парней. Они могут ненавидеть нас сколько угодно, мы будем продолжать жечь.

Парни классные, но если он хочет продолжать крошить на нас батон — велкам! Мы отличная концертная команда. Если он хочет прийти, посмотреть на нас и поджемовать с нами, он может сесть с нами, и я покажу ему, как брать правильные ноты на его басу»

STEEL PANTHER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


26 авг 2020, 17:48		Где новость про Power Trip?


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