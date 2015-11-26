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Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a



Гитарист STEEL PANTHER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о недавних словах Nikki Sixx'a о самом недооценённом басисте:



«Самый недооценённый басист? (Смеётся.) А он должен играть на басу в группе? (Смеётся).



Nikki Sixx... Вряд ли кто-то вообще задумывается, насколько он хорошо играет. Слушайте, ну все же любят MÖTLEY CRÜE, все любят их песни. Я за них, я их люблю, они клёвые. Но я видел MÖTLEY CRÜE несколько раз, и они звучали на концертах так себе. Но никого не парит. Они должны быть рады, что всем пофигу. Vince никогда не был хорошим вокалистом на сцене. Кого-то парит? У них есть отличные темы.



Слушайте, мы ездили в тур с ними, и я не помню, чтобы Nikki обронил хотя бы пару слов за весь грёбаный тур. Но я люблю этих парней. Они могут ненавидеть нас сколько угодно, мы будем продолжать жечь.



Парни классные, но если он хочет продолжать крошить на нас батон — велкам! Мы отличная концертная команда. Если он хочет прийти, посмотреть на нас и поджемовать с нами, он может сесть с нами, и я покажу ему, как брать правильные ноты на его басу»







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