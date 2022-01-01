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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Steel Panther

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21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER
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Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER



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Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Goin' In The Backdoor"
"Tomorrow Night"
"Asian Hooker"
"All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)"
"Let Me Cum In"
"Crazy Train" (Ozzy Osbourne cover)
"Weenie Ride"
"17 Girls In A Row"
"Community Property"
"Death To All But Metal"
"Gloryhole"

STEEL PANTHER Rocks Hellfest 2022; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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