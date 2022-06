сегодня



Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER



Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Goin' In The Backdoor"

"Tomorrow Night"

"Asian Hooker"

"All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)"

"Let Me Cum In"

"Crazy Train" (Ozzy Osbourne cover)

"Weenie Ride"

"17 Girls In A Row"

"Community Property"

"Death To All But Metal"

"Gloryhole"







