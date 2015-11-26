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STEEL PANTHER пишут песни на заказ



Всего за какие-то 7500 долларов музыканты STEEL PANTHER готовы записать «на заказ» любую из своих песен. Заплатив эти деньги, заказчик получит НОВУЮ версию выбранной композиции из каталога STEEL PANTHER с текстами, переписанными в его честь. Группа представит полноценную рок-песню с качеством, сопоставимым с треками на их альбомах. Музыканты готовы дважды отредактировать текст перед записью. После утверждения текстов деньги возврату не подлежат.



Для работы над персонализированной версией песни предлагается заполнить данный опросник. Пример подобной версии доступен для прослушивания ниже.













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