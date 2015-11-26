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Steel Panther

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25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

18 апр 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»

21 янв 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN

9 янв 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

1 дек 2019 : 		 Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER

22 ноя 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 окт 2019 : 		 STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»

25 сен 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

7 сен 2019 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

28 авг 2019 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Движение #MeToo никак на нас не отразилось»

10 авг 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

5 авг 2019 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления STEEL PANTHER

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

9 июл 2019 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER выйдет осенью

3 июл 2019 : 		 Новый сингл STEEL PANTHER выйдет летом

12 июн 2019 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER
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STEEL PANTHER пишут песни на заказ



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Всего за какие-то 7500 долларов музыканты STEEL PANTHER готовы записать «на заказ» любую из своих песен. Заплатив эти деньги, заказчик получит НОВУЮ версию выбранной композиции из каталога STEEL PANTHER с текстами, переписанными в его честь. Группа представит полноценную рок-песню с качеством, сопоставимым с треками на их альбомах. Музыканты готовы дважды отредактировать текст перед записью. После утверждения текстов деньги возврату не подлежат.

Для работы над персонализированной версией песни предлагается заполнить данный опросник. Пример подобной версии доступен для прослушивания ниже.

You Can Order A Customized Song From STEEL PANTHER For $7,500





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


25 сен 2020, 07:30		На фото посередине - 100% законтаченный. В энциклопедии Хэлфорда по-любому есть что-нибудь на этот счёт.

Jack of Diamonds


25 сен 2020, 17:30		Ты не знаешь что такое глэм?

grgr


25 сен 2020, 19:23		Глэм - это накрашенные гламурные мужичонки в лосинах, которые хуй поймёт что пытаются всем этим сказать. К музыке как правило имеют очень отдалённое отношение.


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