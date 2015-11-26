сегодня



STEEL PANTHER не нашли басиста



Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr сообщил, что группа всё ещё в поисках басиста:



«Получив сегодня утром 432 сообщения по поводу моего последнего сообщения о том, что Rikki Dazzle будет нашим постоянным бас-гитаристом, я вернулся и попросил своего помощника зачитать мне актуальный заголовок. Должно быть, я был под кайфом, но для ясности: мы всё ещё находимся в процессе прослушивания. Rikki сделал всё, что мог, и его будет трудно превзойти, но когда мы окончательно решим, кто будет нашим постоянным парнем или девушкой, мы сделаем официальное объявление. А до тех пор будьте под кайфом и зажигайте».













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