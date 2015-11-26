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Steel Panther

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26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»
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|||| сегодня

STEEL PANTHER не нашли басиста



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Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr сообщил, что группа всё ещё в поисках басиста:

«Получив сегодня утром 432 сообщения по поводу моего последнего сообщения о том, что Rikki Dazzle будет нашим постоянным бас-гитаристом, я вернулся и попросил своего помощника зачитать мне актуальный заголовок. Должно быть, я был под кайфом, но для ясности: мы всё ещё находимся в процессе прослушивания. Rikki сделал всё, что мог, и его будет трудно превзойти, но когда мы окончательно решим, кто будет нашим постоянным парнем или девушкой, мы сделаем официальное объявление. А до тех пор будьте под кайфом и зажигайте».

STEEL PANTHER Is Still Auditioning Bass Players, Says MICHAEL STARR














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