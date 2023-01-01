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Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику



Michael Starr в интервью "The Rockman Power Hour " обсудил взаимоотношения с новым басистом группы Spyder'ом:



«Он потрясающий. Он — большая ценность для этой группы и этого бренда. Он не только отличный друг... И Lexxi тоже очень хорошо его знает, потому что раньше он подменял Lexxi. Так что Spyder здесь уже давно. Мы знаем его очень давно. И он поддерживает мир в группе, потому что Satchel [гитарист STEEL PANTHER] и [барабанщик STEEL PANTHER] Stix Zadinia ссорятся...



Мы провели пятинедельное европейское турне со Spyder'ом. В то время он ещё не был официальным басистом, мы всё ещё продолжали тестировать новых участников. И после того как мы провели этот тур, мы решили, что он — тот самый парень. Так что первый официальный тур в качестве совершенно нового участника STEEL PANTHER прошёл потрясающе. Реакция публики была положительной.



Мы всегда обращаемся к очевидному решению вопроса, поэтому почему бы и нет? Мы все скучаем по Lexxi. Но это произошло. И вот мы на этом этапе. Вы с нами или нет? И все были с нами. Так что это было здорово, чувак. Такое ощущение, что мы не пропустили ни единого такта.



У Spyder'а сейчас самое лучшее время в жизни. Это по-настоящему круто — видеть, какие эмоции испытывает новый член. Потому что мы все четверо ещё до ухода Lexxi доработали этот бренд до того уровня, на котором мы сейчас находимся. Мы сделали много всего, что было невероятно захватывающим и весёлым. Но мы повторяем некоторые из наиболее значительных знаковых моментов, которые мы сделали. Однако смотреть на всё это глазами человека, который не проходил через всё, что мы оттачивали, — очень увлекательно. И подобное позволяет мне понять: "А ведь это всё здорово!" Ты просто входишь в ритм своей работы, и иногда не задумываешься об этом так часто, как следовало бы. Но я вижу его таким взволнованным и думаю: "Чувак, это потрясающе". Это хэви-металл. Мы делаем то, что любим делать. А что может быть лучше?»







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