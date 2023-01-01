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*Новое видео группы METALLICA 47
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Steel Panther

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22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER

6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

26 ноя 2022 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»

30 окт 2022 : 		 STEEL PANTHER — о туре

13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER

6 окт 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER

24 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «До смерти будем перебирать басистов»

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER
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Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику



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Michael Starr в интервью "The Rockman Power Hour " обсудил взаимоотношения с новым басистом группы Spyder'ом:

«Он потрясающий. Он — большая ценность для этой группы и этого бренда. Он не только отличный друг... И Lexxi тоже очень хорошо его знает, потому что раньше он подменял Lexxi. Так что Spyder здесь уже давно. Мы знаем его очень давно. И он поддерживает мир в группе, потому что Satchel [гитарист STEEL PANTHER] и [барабанщик STEEL PANTHER] Stix Zadinia ссорятся...

Мы провели пятинедельное европейское турне со Spyder'ом. В то время он ещё не был официальным басистом, мы всё ещё продолжали тестировать новых участников. И после того как мы провели этот тур, мы решили, что он — тот самый парень. Так что первый официальный тур в качестве совершенно нового участника STEEL PANTHER прошёл потрясающе. Реакция публики была положительной.

Мы всегда обращаемся к очевидному решению вопроса, поэтому почему бы и нет? Мы все скучаем по Lexxi. Но это произошло. И вот мы на этом этапе. Вы с нами или нет? И все были с нами. Так что это было здорово, чувак. Такое ощущение, что мы не пропустили ни единого такта.

У Spyder'а сейчас самое лучшее время в жизни. Это по-настоящему круто — видеть, какие эмоции испытывает новый член. Потому что мы все четверо ещё до ухода Lexxi доработали этот бренд до того уровня, на котором мы сейчас находимся. Мы сделали много всего, что было невероятно захватывающим и весёлым. Но мы повторяем некоторые из наиболее значительных знаковых моментов, которые мы сделали. Однако смотреть на всё это глазами человека, который не проходил через всё, что мы оттачивали, — очень увлекательно. И подобное позволяет мне понять: "А ведь это всё здорово!" Ты просто входишь в ритм своей работы, и иногда не задумываешься об этом так часто, как следовало бы. Но я вижу его таким взволнованным и думаю: "Чувак, это потрясающе". Это хэви-металл. Мы делаем то, что любим делать. А что может быть лучше?»




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