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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Steel Panther

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13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»

16 фев 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

14 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»

11 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»

6 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»

22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER

6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

26 ноя 2022 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»

30 окт 2022 : 		 STEEL PANTHER — о туре

13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER

6 окт 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER

24 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «До смерти будем перебирать басистов»

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER
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CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER



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CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER и исполнил VAN HALEN "Hot For Teacher".




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