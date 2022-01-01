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Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER



Marq Torien присоединился на сцене к STEEL PANTHER в рамках шоу 24 апреля в Rainbow Bar & Grill, West Hollywood, California, для исполнения классики BULLETBOYS "Smooth Up In Ya" — видео доступно ниже.



















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