Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
*Новое видео гитариста METALLICA 7
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



29 апр 2022 : 		 Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER

1 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR исполнил DIO с STEEL PANTHER

2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BULLETBOYS присоединился на сцене к STEEL PANTHER



zoom
Marq Torien присоединился на сцене к STEEL PANTHER в рамках шоу 24 апреля в Rainbow Bar & Grill, West Hollywood, California, для исполнения классики BULLETBOYS "Smooth Up In Ya" — видео доступно ниже.

Watch: BULLETBOYS








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 46

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом