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Steel Panther

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28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER
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Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER



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Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael присоединился к STEEL PANTER в ходу выступления двадцать пятого июня в Emo's? Austin, Texas для исполнения классического хита JUDAS PRIEST "You've Got Another Thing Comin'" — видео доступно для просмотра ниже.

FIVE FINGER DEATH PUNCH's CHRIS KAEL Performs JUDAS PRIEST Classic With STEEL PANTHER In Austin (Video)








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