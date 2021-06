сегодня



Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER



Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael присоединился к STEEL PANTER в ходу выступления двадцать пятого июня в Emo's? Austin, Texas для исполнения классического хита JUDAS PRIEST "You've Got Another Thing Comin'" — видео доступно для просмотра ниже.



















