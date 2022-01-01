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Spyder в STEEL PANTHER



STEEL PANTHER сообщили, что новым басистом группы стал Spyder:



«Мы хотели, чтобы это был ты. Мы так сильно хотели, чтобы это был ты. Так что это будет непросто. Это будет очень трудно. Нам придётся работать над собой каждый день, но мы хотим этого, потому что мы хотим тебя. Мы хотим вас всех, навеки, тебя и нас, каждый день. Для нас ты идеален. Мы не могли нарадоваться. Ты дополняешь нас. Нам понадобится более просторная посудина».





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