10 янв 2023



PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER



PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER в рамках выступления пятого января в The Fillmore, San Francisco, California и исполнил композицию STEEL PANTHER "Asian Hooker" — видео доступно ниже.







+0 -1



просмотров: 123

