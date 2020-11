сегодня



STEEL PANTHER "удвоят удовольствие" и дадут два концерта за 20-ку (но только до пятого декабря) — пятого декабря для Gobblefest - Gobbling Isn’t Just For The Holidays Livestream и 31 декабря для the Almost Live - Formal As Fuck New Year’s Eve Special. Детали доступны здесь.Стоимость одиночных выступления 15 долларов.







