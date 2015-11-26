Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 82
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 39
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 21
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом

17 июн 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

10 июн 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «PRIEST и MAIDEN нет в Зале Славы — это же какой-то... позор!»

7 май 2020 : 		 STEEL PANTHER спасают кисок

21 апр 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

18 апр 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Если и подцеплю COVID-19, убиваться не буду»

21 янв 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и STEEL PANTHER исполняют VAN HALEN

9 янв 2020 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

1 дек 2019 : 		 Роб Риггл в новом видео STEEL PANTHER

22 ноя 2019 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

16 окт 2019 : 		 STEEL PANTHER: «Все и так должны понимать, что на сцене нет никого моложе 18»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER



*
zoom
*
* *
STEEL PANTHER опубликовали карантинные клипы на две композиции VAN HALEN — "Beautiful Girls" и "D.O.A.", которые доступны ниже.

«Когда мы играли еженедельные концерты на Sunset Strip, музыка VAN HALEN всегда была в наших сетах, чтобы завести аудиторию. Их музыка и помогла обрести ту форму, в какой находятся на текущий момент STEEL PANTER. Смерть Эдди затронула каждого участника и эти кавер-версии наш способ сказать ему спасибо за ту музыку и удовольствие, что он подарил всем нам!»

STEEL PANTHER Pays Tribute To VAN HALEN With Covers Of 'Beautiful Girls' And 'D.O.A.'








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 57

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом