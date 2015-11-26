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Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER



STEEL PANTHER опубликовали карантинные клипы на две композиции VAN HALEN — "Beautiful Girls" и "D.O.A.", которые доступны ниже.



«Когда мы играли еженедельные концерты на Sunset Strip, музыка VAN HALEN всегда была в наших сетах, чтобы завести аудиторию. Их музыка и помогла обрести ту форму, в какой находятся на текущий момент STEEL PANTER. Смерть Эдди затронула каждого участника и эти кавер-версии наш способ сказать ему спасибо за ту музыку и удовольствие, что он подарил всем нам!»







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