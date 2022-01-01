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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Steel Panther

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Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»



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Russ "Satchel" Parrish в 2019 году в интервью Music Radar назвал YNGWIE MALMSTEEN'а «одним из самых эмоциональных гитаристов всех времён и народов»:

«Он остаётся одним из самых эмоциональных гитаристов всех времён. У него было столько чувственности, которой люди часто не замечали, потому что он был очень быстр. Его выбор аккордов тоже был потрясающим... В моих глазах это компенсировало тот факт, что его сонграйтинг не дотягивал до VAN HALEN или AC/DC.

Я любил Yngwie, когда он только появился, но со временем я понял, что слушаю его только тогда, когда хочу вдохновиться потрясающей игрой. Если я нахожусь в машине и просто еду по городу, я, скорее всего, буду слушать что-то другое.Я могу сказать об Yngwie в начале, когда он был в ALCATRAZZ и записал первую пластинку RISING FORCE, что он играл так, как никто до него не играл».

Ранее его обсудил и лидер OPETH Mikael Åkerfeldt:

«Я одинаково его любил и ненавидел. Я хотел с ним тусить, отвесить пинка и вдохновить его на что-то. Его записи то ещё дерьмецо, но гитарная игра всегда была замечательной. Последнее, что мне у него понравилось — это "Odyssey". После этого он стал немного пошлым и стал реально плохим.

Мне кажется, что он должен лучше заботиться о своей карьере и, возможно, немного успокоиться, сосредоточиться на сочинении отличных песен. Он не отдаёт себе должное, он просто хочет продолжать играть неоклассику с полным дисторшном. Но я всё равно люблю его!»

STEEL PANTHER




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