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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
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Steel Panther

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21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER

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21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEEL PANTHER

21 июн 2022 : 		 STEEL PANTHER проводят мастеринг

12 май 2022 : 		 STEEL PANTHER начнут сведение летом

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23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

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7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi
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Новое видео STEEL PANTHER



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"Friends With Benefits", новое видео STEEL PANTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "On The Prowl", выход которого намечен на 24 февраля 2023 года.

Трек-лист:

01. Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)
02. Friends With Benefits
03. On Your Instagram
04. Put My Money Where Your Mouth Is
05. 1987
06. Teleporter
07. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)
08. Magical Vagina
09. All That And More
10. One Pump Chump
11. Pornstar
12. Ain't Dead Yet
13. Sleeping On The Rollaway

STEEL PANTHER Celebrate ValentineвЂ™s Day With Release Of




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 фев 2023
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timekiller61
О. сиськи!!!!

просмотров: 278

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