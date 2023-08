сегодня



STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"



STEEL PANTHER не смогли попасть в десятку лучших в 18-м сезоне реалити-шоу и конкурса талантов "America's Got Talent".



Во втором вечере 18-го сезона "America's Got Talent" выступили 11 артистов, включая калифорнийских глэм-металлических шутников, которые надеялись пройти в финал.



После того как тысячи претендентов со всего мира прошли прослушивание у судей 18-го сезона Саймона Коуэлла, Хайди Клум, Софии Вергары и Хоуи Мандела, в финал вышли только 55 артистов.



Оставшиеся участники были разбиты на группы по 11 участников, которые соревнуются еженедельно в течение пяти вечеров, и только двое из них выходят в финал.



Поклонники голосуют каждую неделю, чтобы определить, какие два участника продолжат участие в конкурсе. Победители будут объявлены в среду вечером в 20:00 ET/PT.



По результатам ночного голосования STEEL PANTHER не прошли в финал этого сезона.



STEEL PANTHER опубликовали в социальных сетях следующее заявление:



«Огромное спасибо всем поклонникам, которые голосовали за нас на шоу America's Got Talent! В этот раз нам не повезло, но не волнуйтесь... как от герпеса, от нас так просто не отделаешься. Битва продолжается, и мы НИКОГДА не перестанем нести знамя Heavy Metal! #HeavyMetalRules»











