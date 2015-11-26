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Steel Panther

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|||| 9 сен 2020

Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»



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В недавнем интервью Нью-Йоркской радиостанции Q104.3 барабанщик STEEL PANTHER Stix Zadinia вспомнил, как однажды на его жизненном пути повстречался легендарный музыкант Prince. Вот что он рассказал:

«Давным-давно играл я в группе. Мы делали диско-каверы в Сан-Франциско. В тот раз Prince выступал на хоккейной арене Сан-Хосе "Shark Tank". После шоу он нашёл клуб в соседнем городе, зашёл туда. И предложил сделку: №Привет, Я Принс, я собираюсь сыграть в вашем клубе после закрытия. Я буду брать плату на входе, а вы пускаете народ и обеспечиваете мне выпивку". И в клубе ответили: "Круто, договорились".

Новость распространилась по округе. Мы были в этом клубе "домашней группой", никому не известной. И Принс позаимствовал наше оборудование. Своё он приносить туда не хотел, и я его понимаю. Итак, он пришёл с опозданием на час. Нас выгнали из собственной гримёрки — там обосновался Принс. Нельзя смотреть на Принса. Но вот он играет на гитаре, а затем в конце поднимает её над головой и бросает у себя за спиной на пол. И мой гитарист такой: "Какого чёрта?" Потом Принс берётся за бас. По окончании песни он ставит бас-гитару на пол и прислоняет под углом к барабанной стойке. А потом как долбанет ногой по инструменту, и ломает гриф.

После концерта мы подошли к его менеджеру и сопровождающим и говорим: "Чувак, что за дела?" А тот послал нашего гитариста. И говорит ему: "Вот тебе сотня баксов". Басисту тоже даёт сотню и приговаривает: "Держите. Почините свои гитары, парни". А потом они ушли. А мы просто стояли на месте. Это было форменное засранство».

STEEL PANTHER





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

gravitgroove


9 сен 2020, 22:46		НУ если такое происходило, то надо было в суд подать за порчу имущества, додики!

grgr


9 сен 2020, 23:18		Один пидор-попсарь поимел других пидоров-попсарей. Обычное дело. Малоинтересно.

Thrashcrow


9 сен 2020, 23:26		"Один пидор-попсарь"

Этот пидор-попсарь играл на дюжине инструментов, сам записывал,мешал и выпускал свою музыку и был гением. Чего о тебе,судя по твоим высказываниям,сказать нельзя.

hansi_hrb


10 сен 2020, 00:18		Ну блядь, давайте еще Принса опустим. А ведь не просто музыкант был, титан можно сказать. Легенда, и не факт что таких еще будет. Можно попсу не любить, но отвергать заслуги Принса, ну это как то совсем невежественно.

Vodyanoy38


10 сен 2020, 00:56		hansi_hrb, при чём тут заслуги? Если ты титан и легенда, тебе можно ломать чужое оборудование? Если эта история правда, то это действительно "форменное засранство", безотносительно того, кто что думает о попсе, Принсе, или Steel Panther.

hansi_hrb


10 сен 2020, 01:53		не, я на коммент ответил про попсарей. Ломать оборудование или вести себя по скотски тут не спасает никакие заслуги. Я вот ганзов люблю, но вот на концерты никогда не пойду из за того что пидарас эксл позволяет себе опаздывать. Если брать именно историю про оборудование, то поведение Принса это хуета, но пидарь потому что играл попс, ну это нет.

polos


10 сен 2020, 04:18		Ни разу не слышал принса.
А свои гитары и Хэтфилду бы не доверил, даже ту, которая сама стоит сто баксов ))


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