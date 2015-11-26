9 сен 2020



Барабанщик STEEL PANTHER : «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»



В недавнем интервью Нью-Йоркской радиостанции Q104.3 барабанщик STEEL PANTHER Stix Zadinia вспомнил, как однажды на его жизненном пути повстречался легендарный музыкант Prince. Вот что он рассказал:



«Давным-давно играл я в группе. Мы делали диско-каверы в Сан-Франциско. В тот раз Prince выступал на хоккейной арене Сан-Хосе "Shark Tank". После шоу он нашёл клуб в соседнем городе, зашёл туда. И предложил сделку: №Привет, Я Принс, я собираюсь сыграть в вашем клубе после закрытия. Я буду брать плату на входе, а вы пускаете народ и обеспечиваете мне выпивку". И в клубе ответили: "Круто, договорились".



Новость распространилась по округе. Мы были в этом клубе "домашней группой", никому не известной. И Принс позаимствовал наше оборудование. Своё он приносить туда не хотел, и я его понимаю. Итак, он пришёл с опозданием на час. Нас выгнали из собственной гримёрки — там обосновался Принс. Нельзя смотреть на Принса. Но вот он играет на гитаре, а затем в конце поднимает её над головой и бросает у себя за спиной на пол. И мой гитарист такой: "Какого чёрта?" Потом Принс берётся за бас. По окончании песни он ставит бас-гитару на пол и прислоняет под углом к барабанной стойке. А потом как долбанет ногой по инструменту, и ломает гриф.



После концерта мы подошли к его менеджеру и сопровождающим и говорим: "Чувак, что за дела?" А тот послал нашего гитариста. И говорит ему: "Вот тебе сотня баксов". Басисту тоже даёт сотню и приговаривает: "Держите. Почините свои гитары, парни". А потом они ушли. А мы просто стояли на месте. Это было форменное засранство».













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