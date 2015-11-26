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Steel Panther

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2 дек 2021 : 		 STEEL PANTHER просят помощи

26 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER не нашли басиста

23 окт 2021 : 		 STEEL PANTHER нашли басиста

17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ
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STEEL PANTHER просят помощи



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Участники STEEL PANTHER просмотрели более 1669 видеороликов, в которых люди исполняли различные песни из каталога группы, а также объясняли, почему именно они могли бы стать идеальной кандидатурой. Коллективный «мозговой штурм» самого сексуального трио металла сузил круг претендентов до 32 человек. В стиле соревнования «Мартовское безумие» группа обращается к общественности с просьбой помочь им сократить число финалистов до восьми. Каждый день на этом сайте будут появляться два новых кандидата, и у публики будет возможность проголосовать за того, кто, по их мнению, должен стать новым басистом группы. Ранее в финал вышли Rikki Dazzle и Rikki Thrash, и оба музыканта выступят вживую с группой во время декабрьских концертов.

Комментарии от STEEL PANTHER:

«Два участника вышли в финал, осталось выбрать ещё восемь. И тут в дело вступаете вы! Добро пожаловать на турнир "The Road To The Road"! Из более чем 1669 заявок мы сузили круг до 32 сильнейших, и мы хотим, чтобы ВЫ помогли нам определить 10 лучших! Каждый день с сегодняшней даты по 24 декабря мы представляем по два басиста, по мере того, как мы прокладываем свой путь через нижеприведённый список. Всё, что вам нужно сделать, это посмотреть видео и проголосовать за своих фаворитов! Да начнутся игры!!!»

STEEL PANTHER Asks Public To Help Pick New Bass Player



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

veps1


2 дек 2021, 19:27		А закончится всё тем, что вернётся Лекси.


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