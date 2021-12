сегодня



STEEL PANTHER просят помощи



Участники STEEL PANTHER просмотрели более 1669 видеороликов, в которых люди исполняли различные песни из каталога группы, а также объясняли, почему именно они могли бы стать идеальной кандидатурой. Коллективный «мозговой штурм» самого сексуального трио металла сузил круг претендентов до 32 человек. В стиле соревнования «Мартовское безумие» группа обращается к общественности с просьбой помочь им сократить число финалистов до восьми. Каждый день на этом сайте будут появляться два новых кандидата, и у публики будет возможность проголосовать за того, кто, по их мнению, должен стать новым басистом группы. Ранее в финал вышли Rikki Dazzle и Rikki Thrash, и оба музыканта выступят вживую с группой во время декабрьских концертов.



Комментарии от STEEL PANTHER:



«Два участника вышли в финал, осталось выбрать ещё восемь. И тут в дело вступаете вы! Добро пожаловать на турнир "The Road To The Road"! Из более чем 1669 заявок мы сузили круг до 32 сильнейших, и мы хотим, чтобы ВЫ помогли нам определить 10 лучших! Каждый день с сегодняшней даты по 24 декабря мы представляем по два басиста, по мере того, как мы прокладываем свой путь через нижеприведённый список. Всё, что вам нужно сделать, это посмотреть видео и проголосовать за своих фаворитов! Да начнутся игры!!!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 638