сегодня



Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER



Вокалист THE L.A. MAYBE ALVI ROBINSON присоединился на сцене к STEEL PANTHER в рамках выступления в The Blind Tiger, Greensboro, North Carolina, для исполнения кавер-версии хита Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine".







