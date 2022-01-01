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*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
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Steel Panther

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17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»
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Вокалист STEEL PANTHER: «До смерти будем перебирать басистов»



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Участники STEEL PANTHER Michael Starr и Stix Zadinia поговорили о том, как идут поиски басиста на место Lexxi Foxx'а.

Michael: «Мы опробовали более... Сколько видео было прислано... Наверное, более 700. И мы просмотрели все до единого видео. И мы провели несколько пробных просмотров с некоторыми людьми. И когда мы найдём подходящего парня, вы непременно об этом узнаете».

Stix: «В этом туре с нами будет наш приятель Spyder, он замечательный друг и ещё лучший басист. Хотя не такой уж он и отличный друг. Да ладно, я шучу. Он потрясающий. Мы знаем его с 1990 года. Он один из наших друзей, и он крут. И мы не можем дождаться, когда сможем сыграть с ним. Но мы всё ещё ищем постоянного парня, потому что у Spyder'а есть другая работа — он занимается развозкой газет, так что он серьёзно и постоянно в работе».

Michael: «Возможно, мы никогда не найдем замену Lexxi. Мы любим его. Нам его очень не хватает. И я рад, что он делает то, что хочет делать в жизни. Но заменить его — это всё равно, что попытаться заменить Stix'а или меня — это невозможно. Так что, возможно, у нас никогда, никогда не будет басиста. Возможно, мы просто будем перебирать басистов, пока я не умру».

Stix: «И каждый раз, когда у нас появляется новый парень, мы просто говорим: "Эй, давай, всё бесплатно. Просто приходи и пробуй". Мы будем делать это вечно!»




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