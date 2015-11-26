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STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi



Satchel в рамках недавнего интервью обсудил уход из STEEL PANTHER Lexxi Foxx'a:



«Мы не хотели, чтобы он уходил. Никто не хотел, чтобы он уходил, включая многих фанатов. Я уверен, что многие фанаты очень огорчены тем, что он ушёл. Но он ушёл из группы. Я думаю, у него есть свои собственные дела, с которыми он разбирается, и он просто хотел уйти и сделать это. Так что я не знаю... Я не могу отвечать за Lexxi Foxx'а. Но нам всем будет очень не хватать Lexxi Foxx'а, и мы все желаем ему всего наилучшего во всём, что он делает. Но мы не увольняли его, он сам ушёл из группы. Так что нам придётся двигаться дальше и найти кого-то другого, кто будет моложе, привлекательнее и не будет нуждаться в таком количестве ботокса».



Что касается того, нашли ли STEEL PANTHER замену Lexxi, Satchel ответил следующее:



«Мы объявили конкурс для басистов, и уже получили много заявок. И мы получили несколько очень хороших заявок. Музыкантов пока нет. Но нам и не нужен музыкант, нам нужен басист. Так что...»







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