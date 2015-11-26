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Steel Panther

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7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER

17 авг 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER о заявлении Nikki Sixx'a

6 авг 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут два концерта

22 июл 2020 : 		 STEEL PANTHER дадут ещё один концерт летом
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STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi



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Satchel в рамках недавнего интервью обсудил уход из STEEL PANTHER Lexxi Foxx'a:

«Мы не хотели, чтобы он уходил. Никто не хотел, чтобы он уходил, включая многих фанатов. Я уверен, что многие фанаты очень огорчены тем, что он ушёл. Но он ушёл из группы. Я думаю, у него есть свои собственные дела, с которыми он разбирается, и он просто хотел уйти и сделать это. Так что я не знаю... Я не могу отвечать за Lexxi Foxx'а. Но нам всем будет очень не хватать Lexxi Foxx'а, и мы все желаем ему всего наилучшего во всём, что он делает. Но мы не увольняли его, он сам ушёл из группы. Так что нам придётся двигаться дальше и найти кого-то другого, кто будет моложе, привлекательнее и не будет нуждаться в таком количестве ботокса».

Что касается того, нашли ли STEEL PANTHER замену Lexxi, Satchel ответил следующее:

«Мы объявили конкурс для басистов, и уже получили много заявок. И мы получили несколько очень хороших заявок. Музыкантов пока нет. Но нам и не нужен музыкант, нам нужен басист. Так что...»

STEEL PANTHER





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