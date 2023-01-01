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Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»



Russ "Satchel" Parrish в недавней беседы с Belgian Jasper обсудил массу вопросов, включая развязное поведение на сцене, его любимые темы в текстах и многое другое. В частности он сказал:



«Одна из особенностей нашей группы, я полагаю, заключается в том, что даже когда мы не связаны друг с другом, с точки зрения юмора... Мы шутим обо всём, мы постоянно дурачимся. Этим мы и зарабатываем. И большая часть всего этого — импровизация. И никогда нет гарантии, что у тебя получится удачная шутка.



Когда ты выступаешь перед аудиторией, ты должен быть бесстрашным. Если вы поговорите с кем-нибудь из тех, кто выступает в стендап-комедии, я уверен, они скажут вам, что вы должны быть бесстрашным. Как только ты начинаешь бояться толпы, она начинает тебя ненавидеть. Поэтому, когда мы на сцене болтаем, мы несём всякую чушь, которая не нравится толпе, но я полагаю, что независимо от того, кто в аудитории и где мы находимся, когда мы говорим свободно и не боимся, аудитория чувствует: "О, я с этими ребятами на одной волне. Они говорят прямо со мной. И они говорят о том дерьме, которое мне тоже нравится". Когда вы можете установить такой контакт с толпой, увлечь их и дать им почувствовать: "Эй, мы все здесь вместе", тогда они вас подстрахуют. И в этот момент вы уже не сможете потерпеть неудачу. Вы можете говорить вещи, которые оскорбляют некоторых людей, но они будут держать вас на длинном поводке, потому что они скажут: "Это мой приятель. Он иногда говорит неуместные вещи. Это неважно". И они будут прикрывать тебя до конца шоу. И для нас, даже если мы можем потерять небольшой процент людей, и они уйдут и скажут: "А, к чёрту эту группу. Я больше никогда их не увижу", чаще всего мы привлекаем тех, кто говорит: "Я приду ещё. Я собираюсь снова их увидеть". И в этом всё дело — в том, чтобы хорошо провести время. Вот почему люди, которые никогда не думали, что мы им понравимся, которые никогда не слушали хэви-металл, становятся поклонниками группы. Всё дело в создании атмосферы, в которой все хорошо проводят время и получают удовольствие».







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