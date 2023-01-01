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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
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Steel Panther

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Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»



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Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr прокомментировал недавнее заявление Ozzy об окончании гастрольной деятельности в связи с ухудшением здоровья.

74-летний фронтмен BLACK SABBATH объявил о своём уходе на заслуженный отдых 31 января, отменив гастроли весной/летом 2023 года из-за травмы позвоночника, полученной четыре года назад, и других проблем со здоровьем.

Starr поделился своим мнением насчёт этого в новом интервью с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3:

«Да, это действительно важное событие. Это как уход Тома Брэди из футбола, если вы любите футбол. Это из разряда: "Что?" Всё подходит к концу. И Оззи оказал огромное влияние на многих людей, включая меня. И я рад, что он счастлив и продолжает жить дальше. Всё когда-нибудь заканчивается. И я желаю ему всего хорошего. Я бы хотел, чтобы он всё ещё играл, потому что у нас были запланированы концерты с ним. Этого не будет. Но как уж есть, и я желаю ему всего хорошего».




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