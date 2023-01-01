сегодня



Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»



Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr прокомментировал недавнее заявление Ozzy об окончании гастрольной деятельности в связи с ухудшением здоровья.



74-летний фронтмен BLACK SABBATH объявил о своём уходе на заслуженный отдых 31 января, отменив гастроли весной/летом 2023 года из-за травмы позвоночника, полученной четыре года назад, и других проблем со здоровьем.



Starr поделился своим мнением насчёт этого в новом интервью с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3:



«Да, это действительно важное событие. Это как уход Тома Брэди из футбола, если вы любите футбол. Это из разряда: "Что?" Всё подходит к концу. И Оззи оказал огромное влияние на многих людей, включая меня. И я рад, что он счастлив и продолжает жить дальше. Всё когда-нибудь заканчивается. И я желаю ему всего хорошего. Я бы хотел, чтобы он всё ещё играл, потому что у нас были запланированы концерты с ним. Этого не будет. Но как уж есть, и я желаю ему всего хорошего».







+0 -0



просмотров: 212

