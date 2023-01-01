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Steel Panther

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Новое видео STEEL PANTHER



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On Your Instagram, новое видео STEEL PANTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "On The Prowl", выход которого состоялся 24 февраля 2023 года.

Трек-лист:

01. Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)
02. Friends With Benefits
03. On Your Instagram
04. Put My Money Where Your Mouth Is
05. 1987
06. Teleporter
07. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)
08. Magical Vagina
09. All That And More
10. One Pump Chump
11. Pornstar
12. Ain't Dead Yet
13. Sleeping On The Rollaway




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