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Steel Panther

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17 окт 2021 : 		 Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»

20 сен 2021 : 		 Звезда кантри присоединился на сцене к STEEL PANTHER

13 сен 2021 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Решил я сесть рядом с Michael'ом и каким-то бомжем. А это оказался Dokken!»

7 сен 2021 : 		 STEEL PANTHER не хотели отпускать Lexxi

21 июл 2021 : 		 STEEL PANTHER покинул басист

21 июл 2021 : 		 Вокалист ANTHRAX спел с STEEL PANTHER

14 июл 2021 : 		 У STEEL PANTHER есть две песни

28 июн 2021 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился к STEEL PANTER

3 июн 2021 : 		 Вокалист THE L.A. MAYBE присоединился на сцене к STEEL PANTHER

2 июн 2021 : 		 Концертное видео STEEL PANTHER

24 апр 2021 : 		 Новый стрим от STEEL PANTHER

21 апр 2021 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER празднует 12 дней

7 апр 2021 : 		 STEEL PANTHER записывают альбом

14 мар 2021 : 		 Кавер-версии VAN HALEN от STEEL PANTHER

22 дек 2020 : 		 Вокалист FOZZY присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 дек 2020 : 		 Вокалист *NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

17 дек 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Большинство людей не знают, как делать что-то другое, потому что мы музыканты — мы не очень умные»

4 дек 2020 : 		 Новая песня STEEL PANTHER

23 ноя 2020 : 		 Новые стримы от STEEL PANTHER

20 ноя 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я не испытываю давления, чтобы написать песню для радио»

6 ноя 2020 : 		 Фрагмент концертного стрима STEEL PANTHER

6 окт 2020 : 		 Новое «black-видео» STEEL PANTHER

25 сен 2020 : 		 STEEL PANTHER пишут песни на заказ

9 сен 2020 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Приходил к нам как-то Принс, тот ещё...»

26 авг 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о словах Nikki Sixx'a

20 авг 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления STEEL PANTHER
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Бывший басист STEEL PANTHER: «Я с ними не говорил»



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Lexxi Foxx в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, остался ли он в хороших отношениях с бывшими коллегами по STEEL PANTHER:

«Мы не говорили. Я немного поговорил с вокалистом, но это уже в прошлом. Но с учётом шрамов и того, каким был уход... Остались больные точки, и мне трудно об этом говорить.

Однако всё, что было, я очень этим горжусь: тем, что был таким персонажем в течение такого долгого периода времени, и тем, что играл с этими котами. Они все потрясающие музыканты. И то, что у меня больше нет этого в жизни, даёт другие ощущения, ведь я столько времени находился в определённом образе. И знаете, это немного освежает!»

Ex-STEEL PANTHER Bassist TRAVIS HALEY (a.k.a. LEXXI FOXX) Hasn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


17 окт 2021, 11:37		Опять абидки палучаеца какие то?


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