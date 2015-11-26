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Бывший басист STEEL PANTHER : «Я с ними не говорил»



Lexxi Foxx в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, остался ли он в хороших отношениях с бывшими коллегами по STEEL PANTHER:



«Мы не говорили. Я немного поговорил с вокалистом, но это уже в прошлом. Но с учётом шрамов и того, каким был уход... Остались больные точки, и мне трудно об этом говорить.



Однако всё, что было, я очень этим горжусь: тем, что был таким персонажем в течение такого долгого периода времени, и тем, что играл с этими котами. Они все потрясающие музыканты. И то, что у меня больше нет этого в жизни, даёт другие ощущения, ведь я столько времени находился в определённом образе. И знаете, это немного освежает!»







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